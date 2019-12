LIVE. Kan een gehavend Anderlecht iets forceren tegen een volledig fit Brugge in de beker?

Anderlecht beleeft een erg woelig seizoen en kan qua sportieve prestaties niet overtuigen. Club Brugge daarentegen steekt met kop en schouders boven de rest van de competitie uit en staat stevig op de eerste positie. De vraag is nu: kan een gehavend Anderlecht iets forceren tegen een volledig fit Brugge in de beker?

Strafschoppen? Anderlecht vermijdt ze liever

Een bekerduel kan altijd op strafschoppen uitdraaien, en ook daar zijn de statistieken in het nadeel van het geplaagde Anderlecht. In de geschiedenis wist het maar 1 van zijn 10 reeksen te winnen, terwijl Club Brugge 10 keer aan het langste eind trok op 11 pogingen.

Negen geblesseerden bij Anderlecht, Club Brugge op volle sterkte

Op papier wordt het een aartsmoeilijke opdracht voor Anderlecht. Niet alleen is Club Brugge de fiere leider in de Jupiler Pro League, bij Anderlecht draait het al heel het seizoen stroef. Bovendien zit de ziekenboeg vol. Negen spelers zijn er onbeschikbaar, al keren Kompany en Chaldi normaal gezien terug. Bij Club Brugge is op Matej Mitrovic na iedereen fit.