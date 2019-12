Maaseik loopt in Polen tegen eerste nederlaag aan in de Champions League

Maaseik is donderdagavond op de derde speeldag in groep C van de Champions League volley tegen zijn eerste nederlaag aangelopen. Op bezoek bij het Poolse Jastrzebski Wegiel gingen ze kansloos met 3-0 (25-17, 25-20 en 25-21) onderuit en daardoor zijn ze ook de leidersplaats in de groep kwijt.