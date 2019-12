Ferrari: "Formule 1 zal nooit helemaal elektrisch worden"

Op de eerste volledig elektrische Ferrari blijft het nog wachten tot minstens 2025 en volgens de teambaas van de Scuderia, Mattia Binotto, wordt de Formule 1 nooit volledig elektrisch.

De laatste jaren kende de Formule E een forse groei, de grote merken zien er vrijwel allemaal brood in en doen mee met een fabrieksteam. Ondertussen heeft de elektrische raceklasse een startveld van grote constructeurs, met onder andere BMW, Porsche, Mercedes en Audi, iets waar de Formule 1 op dit moment alleen maar kan van dromen.



?Opvallende afwezige is Ferrari, de Italianen lijken de boot wel gemist te hebben als het op elektrisch rijden aankomt. Of is dat een bewuste keuze? De eerste elektrische Ferrari zou pas ten vroegste in 2025 ten tonele verschijnen en ook op het vlak van de Formule 1 geloven ze in Maranello niet in een volledig elektrische toekomst.



?"De Formule 1 kan niet helemaal elektrisch zijn want de Formule E is dat al," zegt teambaas Mattia Binotto. "In dit opzicht is het zeker het ultieme platform, maar niet de Formule 1. Die kan op haar beurt een alternatief zijn voor de volledig elektrische aandrijving, terwijl velen geloven dat zelfs de auto-industrie er niet helemaal naar toe gaat."



?"De F1 lijkt hier een zeer belangrijke sleutelrol te kunnen spelen voor de toekomstige technologie van de auto. Om te weten te komen welke weg we moeten bewandelen, ook wat betreft brandstofspecificaties, biobrandstof of wat dan ook."



?Ook de CEO van Ferrari, Louis Camilleri, gelooft niet in een honderd procent elektrische toekomst. Hij geeft wel aan dat ze onderzoek doen naar de elektrische piste maar voor de nabije toekomst gelooft hij vooral in het hybride-verhaal.



?"Naar mijn gevoel zal de technologie pas na 2025 klaar zal zijn. Batterijtechnologie is nog niet waar het zou moeten zijn. Als we kijken naar toekomstige technologieën waar ze nu zijn, zijn er nog steeds grote problemen op het gebied van autonomie, snelheid van het opladen, enz. En dat is ons duidelijk", analyseert Camilleri.



?Daarom zal Ferrari pas na 2025 bekijken wat de oplossing zal zijn. Op de vraag of Ferrari ook bezig is met de waterstof-piste antwoordt Camilleri als volgt: “We volgen verschillende pistes maar ik denk dat de meeste constructeurs zich uitsluitend concentreren op elektriciteit.”



?"Dus we kijken naar verschillende aandrijflijnen en proberen te zien wat het meest efficiënt en effectief zou zijn in termen van onze visie voor de Ferrari’s van de toekomst. Ik denk dat dit de juiste weg is", besluit Camilleri.

