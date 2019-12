Het Circuit van Zolder investeert 1 miljoen euro in de verbetering van het circuit en de renovatie van de asfaltlaag van de piste. Met de steun van Sport Vlaanderen wordt het project in 2020 verwezenlijkt.

De volledige piste van het Circuit van Zolder is in 3D opgemeten om de staat van de ondergrond, de hellingsgraad en afwatering nauwkeurig in kaart te brengen. Voor de eindlaag, die van primair belang ...