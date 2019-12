Piepkleine computerchips ontwikkeld met talloze integratiemogelijkheden

De onderzoekscentra Imec en TNO hebben samen met Cartamundi chips (C-touch tags) ontwikkeld die door contact rechtstreeks kunnen communiceren met een standaard aanraakscherm (touchscreen) van bijvoorbeeld een tablet of smartphone. De uitvinding prijkt deze week op de cover van het gerenommeerde vaktijdschrift Nature Electronics.

De kleine 0,8 cm2 grote chip is gefabriceerd met dunne en flexibele elektronica die naadloos geïntegreerd kan worden in allerlei objecten zoals smartcards. Dit kan bijvoorbeeld ook in speelkaarten en ...