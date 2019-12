Een onbekende heeft volgens Russische media met een kalasjnikov geschoten op mensen in de buurt van het hoofdkwartier van de Russische geheime dienst FSB, in hoofdstad Moskou. Daarbij zouden zeker drie doden zijn gevallen.

De schutter is “geneutraliseerd”, aldus de FSB in een bericht van het staatspersbureau TASS. Het is onduidelijk of de man gedood of opgepakt is, al bedoelen de Russische politieagenten met de term “geneutraliseerd ...