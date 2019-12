Rode Kruis Vlaanderen opent tijdelijk noodopvangcentrum asielzoekers in Bekkevoort

Het Rode Kruis Vlaanderen opent van 6 januari tot 13 februari 2020 een tijdelijk noodopvangcentrum voor asielzoekers in het jeugdverblijf Zozimus lang de Witteweg in Bekkevoort. In deze periode kunnen hier 112 mensen terecht. Een tiental medewerkers van het Rode Kruis zullen het noodopvangcentrum runnen.

“Als gevolg van de toenemende nood aan opvang voor asielzoekers zijn we continu op zoek naar nieuwe opvangplaatsen. In bepaalde gevallen, zoals hier in Bekkevoort, is de locatie slechts tijdelijk beschikbaar ...