Genk -

Het is deze week vijf jaar geleden dat op Ford Genk de laatste auto in elkaar werd geschroefd. Op 18 december 2014 sloot de fabriek definitief zijn deuren. Op 1 januari werd de Vlaamse overheid voor één euro eigenaar van de terreinen, waarop een begin kon worden gemaakt van de reconversie. In de directielokalen van Ford in Keulen werd op dat moment allicht een vreugdedansje gepleegd: de autobouwer was immers verlost van een kostelijke sanering van de site.