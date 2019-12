De perfecte rode lippen voor Kerstmis? Zo doe je dat

Rode lippen mag je gerust een klassieker noemen voor Kerstmis. Maar hoe voorkom je dat de helft van de kleur aan je tanden kleeft… of aan de wang van diegene die je kerstkussen ontvangt? Fien Quagebeur, visagiste van MakeUp Club, deelt haar tips.

1. Ken je persoonlijke voorkeur. Voor je de lippen tuit en stift, is het handig om te weten voor welke look je wil gaan. Rode lippen zijn vandaag in de mode met een mat te finish, maar ook met een meer opvallend, glossy effect.

2. Kijk vervolgens eens in de spiegel en analyseer de vorm van je lippen. Zijn die van nature vol? Dan mogen ze extra knallen met glanzende of matte lippen. Zijn je lippen eerder aan de dunne kant, dan zullen ze voller lijken met een laagje glossy lipstick. Indien je dunnere lippen hebt maar wel een matte lipstick wil gebruiken, kan je de illusie van vollere lippen creëren met een beetje bijpassende gloss in het midden van de lippen.

3. Bij veel merken bestaan er tientallen tinten rood. Het is in de parfumerie of drogisterij heel moeilijk om de echte kleur van de lipstick waar te nemen. Warm licht binnen geeft immers een vertekend beeld. Ga ermee naar buiten, zo kun je de tint bekijken in het daglicht (check eventueel met de frontcamera op je telefoon).

4. Als je de kleur niet meteen op je lippen wil testen, doe het dan op je handpalm. Dat is heel praktisch, want de kleur in de houder verschilt lichtjes van het uiteindelijke resultaat in contact met je eigen huid.

5. Er bestaan enkele extra trucjes om te bepalen welke roodtint je zeker bij je zal passen. Sta je beter met goudkleurige juwelen, dan heeft je huid een warme ondertoon. Zijn zilverkleurige juwelen meer je dada, dan wijst het erop dat je huid een koele ondertoon heeft. Of bepaal je ondertoon met behulp van een paars of oranje sjaaltje: frist het paarse of oranje stofje je gezicht op, dan heb je respectievelijk een koele of warme ondertoon. Of kijk naar je pols. Hebben je aderen een blauwe kleur (koel) of eerder een olijfkleurtje (warm)? Personen met een koele ondertoon kiezen het best voor een lippenstift met een paarse of blauwe ondertoon, denk eerder in de richting van rozerood. Wie een warme ondertoon heeft, zal beter staan met oranje roodtinten. (Lees verder onder de foto)

De beste manier om aan te brengen

1. Net zoals andere make-up, heeft je lippenstift een goede basis nodig om een hele avond te blijven zitten. Verwen de mond met een lichte scrub. Hiermee neem je alle overbodige velletjes mee, wat zal leiden tot egale en zelfs iets rodere lippen.

2. Breng daarna een lipprimer (foundation kan ook) aan op je lippen. Die gaan ze zachter en matter maken en helpen dat de kleur straks langer blijft.

3. Contour nu de lippen met een rood lippotlood en kleur vervolgens de hele lip in. De stevige basis voor je rode lippen is gelegd. Sla deze stap niet over. Een potlood voorkomt dat lipstick buiten de lipzone smelt, wat een slordige look geeft.

4. Stift nu de boven- en onderlip met de lipstick naar keuze en laat even drogen. Droog deppen met een tissue kan ook. Afhankelijk van je eigen voorkeur, kun je nog laagjes aanbrengen.

5. Weet dat matte lippenstift sowieso langer zal blijven, maar droger is van textuur. Af en toe een neutrale lippenbalsem aanbrengen, kan dit probleem verhelpen. Glanzende lipstick hydrateert de lippen beter, maar verdwijnt iets sneller. Neem steeds je sticks mee in je handtas om in de loop van de avond eventueel bij te werken.

Eetbare Sugar & Butter Lip Exfoliator/Plumper - jane iredale - 24 euro - ww.angeliquevandewinkel.be / Lip Primer - Cent Pur Cent - 13,49 euro bij de (online) apotheek / Kiss Proof Lip Crème Hothead - BelláPierre - 20 euro / Eau à lèvres - Clarins - 21,90 euro in de parfumerie / lipduo Ruby Woo- M.A.C. - 21,95 euor via Zalando Beauty / matrode lippenstift - Yves Rocher - 15,95 euro / Rouge Fabuleux - Bourjois - 15,99 euro / Rouge Pur Couture High on Stars - Yves Saint Laurent - 38,50 euro via DeBijenkorf.be