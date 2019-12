De tien meest spraakmakende jurken van het afgelopen jaar

Galadiners, staatsbanketten of huwelijken: in 2019 passeerden heel wat opmerkelijke jurken de revue. Sommigen omdat ze prachtig waren, anderen omdat ze net iets minder functioneel waren en enkelen omdat ze ons verbijsterd achterlieten. Een overzicht.

De trouwjurk van Hailey Baldwin

Hailey Baldwin stapte in 2019 in het huwelijksbootje met Justin Bieber en trok daarvoor een wel heel bijzondere jurk aan. De aansluitende japon was ontworpen door Virgil Abloh en zijn label Off-White. De kanten jurk werd met parelmoer versierd en op sleep prijkt de tekst ‘“Till death do us part” of “Tot de dood ons scheidt”.

Incognito zoals Cardi B

Dat wereldsterren graag eens een modeshow meepikken tijdens de internationale modeweken is algemeen geweten. Maar Cardi B was in Parijs wel erg op haar privacy gesteld. De zangeres hulde zich van kop tot teen in een bloemetjespatroon, inclusief een sjaal om het hoofd en handschoenen. Of het ook praktisch was, laten we in het midden.

De schotwonde van Naomi Campbell

Het Britse topmodel trok tijdens de Londense modeweek een witte jurk aan met een rode vlek, die deed vermoeden dat ze een schotwonde had. Die had ze niet toevallig gekozen. Campbell verwees met haar look naar de actualiteit en het Amerikaanse wapengeweld dat er tegenwoordig een belangrijke rol in speelt.

De roze pluimen van Rihanna

Popster en zakenvrouw Rihanna woonde naar jaarlijkse gewoonte het carnaval in haar Barbados bij en trok daarvoor een knalroze outfit aan. Het ontwerp is gemaakt door de Nederlandse designer David LaPort, die de creatie in Amsterdam op de catwalk toonde in 2018.

Foto: Photo News

De wespentaille van Kim Kardashian

Kim Kardashian staat bekend om haar brede heupen en wespentaille, maar op het Met Gala zag die taille in een jurk van Thierry Mugler er wel heel smal uit. De realityster kreeg heel wat kritiek over zich heen en haar personal trainer moest zelfs tussenbeide komen. Bleek dat de vrouw van Kanye West een korset onder de jurk droeg.

Jennifer Lopez 2.0

Neen, deze jurk is allesbehalve nieuw. Jennifer Lopez trok ze in 2000 voor het eerst aan en sindsdien is het een van de bekendste jurken ter wereld. Negentien jaar later trok Lopez de creatie van Versace opnieuw aan tijdens de modeweek van Milaan.

Foto: Photo News

De transformatie van Lady Gaga

Lady Gaga verscheen in een opvallende roze jurk van Brandon Maxwell op het jaarlijkse Met Gala in New York. De superster trok het reusachtige kledingstuk echter snel uit om een tweede outfit van de designer te onthullen, waarop nog een derde, nauwsluitende roze jurk volgde. De zangeres en actrice was nog niet klaar met haar striptease en hield uiteindelijk - volledig in het kitscherige thema van de avond - enkel zwart ondergoed, netkousen en zwarte laarzen over.

Foto: ISOPIX

Iets te krap voor Elle Fanning

In mei ontstond er in Cannes opschudding toen actrice Elle Fanning (21) flauwviel tijdens een galadiner. Achteraf liet de actrice, bekend van onder meer ‘Maleficent’ en ‘The Neon Demon’, via Instagram weten dat haar te nauwe jurk van Prada aan de basis lag van het voorval.

Maagdelijkwitte Kate Middleton

Kate Middleton trok voor een staatsbanket met de Amerikaanse president Donald Trump een witte, kanten jurk aan. Die was ontworpen door het Britse modehuis Alexander McQueen, hetzelfde modehuis dat haar iconische trouwjurk creëerde. Ze combineerde de jurk met de zogenoemde Cambridge Lover’s Knot tiara, een bijzonder sieraad met parels.

Doorschijnende jurk van prinses Amalia

Tijdens de jaarlijkse zomershoot van het Nederlandse koningshuis verscheen prinses Amalia in een bruinachtig kleedje met doorschijnende randjes aan schouders en buik. En daarmee betoverde ze niet alleen onze noorderburen maar ook de Duitse pers was helemaal wild van de outfit.