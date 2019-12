In Diepenbeek werd vanmiddag een temperatuur van 15,5 graden gemeten. Daarmee is de gemeente het warmste plekje van het land. “Voorjaarsachtig weer in december”, zegt onze weerman Ruben Weytjens.

In Limburg is de temperatuur donderdag opgelopen tot meer dan 15 graden. En dat op 19 december. Van alle officiële meetpunten van het KMI werd in Diepenbeek de hoogste temperatuur gemeten: om 14 uur was ...