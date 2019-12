ROYALS. Kate en William verrassen met stoere kerstkaart, koningin Máxima draagt glitterjurk

In de wereld van de royals werd al volop Kerstmis gevierd en onze Belgische kroonprinses Elisabeth deed dat in een prachtig fluwelen pak. In Monaco werden dan weer cadeautjes uitgedeeld. Alle weetjes en roddels uit adellijke kringen op een rij.

Op woensdag arriveerden prinsen William en George op het kerstdiner van de Queen. De papa reed met de auto en zijn oudste zoon zat vooraan naast hem. Fans van het Britse koningshuis maakten zich zorgen. "Een jongen van zes jaar mag toch nog niet in de passagiersstoel zitten?", vroegen ze zich af. Volgens de Britse wetgeving moeten kleine kinderen een geschikt kinderzitje gebruiken wanneer ze voorin reizen. Prins George zat naar verluidt in een stoelverhoger, wat niet volgens de voorschriften is.

Foto: AP

Er was trouwens heel wat te doen voor en na de kerstlunch. Na afloop gingen prinses Beatrice en haar verloofde Edoardo Mapelli Mozzi samen naar de Chiltern Firehouse bar in Londen, waar ze hun verloving vierden. Dat was buiten haar vader prins Andrew gerekend. Hij ligt momenteel onder vuur omdat zijn naam ter sprake komt in de zaak rond de overleden miljardair Jeffrey Epstein, die vastzat wegens verdenking van seksueel misbruik.

De Britse pers maakt zich trouwens zorgen over het huwelijk van Kate Middleton en prins William. Hoewel de hertogin van Cambridge nog vertelde hoe prins William haar destijds verleidde, lijkt de liefde momenteel wat bekoeld. Aanleiding van het gerucht is de kerstspecial ‘A Royal Berry Christmas’ met Mary Berry, bekend van het televisieprogramma ‘The Great British Bake Off’. Daarin legt de prins zijn hand op Kate haar schouder, maar zij trekt zichzelf bruusk weg. In diezelfde aflevering verklapte Middleton trouwens dat 'Mary' een van de eerste woordjes van prins Louis was omdat er thuis veel kookboeken van de vrouw liggen en hij haar herkent.

This #ABerryRoyalChristmas have obviously been edited as any doc would be and they decided to keep this very odd moment when Kate push away William hand on her I mean..... pic.twitter.com/87HOiuT6Mt — ?? Just Juliette ?? ?????????????? (@RoyalDetective8) December 16, 2019

Op het jaarlijkse kerstkaartje lijkt alles alvast koek en ei tussen de Cambridges. De royals pakken het ruiger aan dan gewoonlijk en poseren op een motorfiets met zijspan. De kaart is nog niet officieel vrijgegeven, maar verscheen wel al op het Twitteraccount van Benjamin Wareing. De Britse fotograaf is gespecialiseerd in het vastleggen van royals en politici.

The Cambridge Household family Christmas card this year features The Duke and Duchess of Cambridge with their three children, Prince Louis, Princess Charlotte and Prince George on a motorbike and sidecar ???? pic.twitter.com/pNg3zPJXqS — Benjamin Wareing (@BenjaminWareing) December 18, 2019

Afgelopen woensdag was een hoogtepunt voor prins Albert en prinses Charlene van Monaco, want zij mochten weer voor wilde weldoeners spelen en kerstgeschenken uitdelen aan zeshonderd (!) kinderen. De traditie werd bedacht door wijlen prinses Grace in de late jaren 50. Zij nodigde kinderen uit voor een dagje op het paleis. Om hen te entertainen liet ze oude Disney-films afspelen, die ze kon bemachtigen dankzij haar vele contacten in Hollywood.

Foto: AFP

Van tradities gesproken: kroonprinses Victoria en prins Daniël van Zweden ontvingen midden deze week kerstbomen op het paleis. Ook hun zoontje prins Oscar was van de partij en oogde heel jolig tijdens het gebeuren. Elk jaar levert de Landbouwuniversiteit de mooiste kerstbomen, die de royals dan gebruiken om alle kamers en zalen van het paleis mee in te richten.

De Nederlandse koningin Máxima heeft er dan weer een kerstfeestje op zitten, namelijk de opnames voor het Kerst Muziekgala 2019 in de IJsselhallen in Zwolle. Voor de gelegenheid droeg ze een zwarte, aansluitende jurk met glinsterende pailletten van ontwerpster Nina Ricci. Haar blonde lokken droeg ze los, in beachwaves. Ze prikte ook nog een pin in haar outfit met de boodschap ‘Méér Muziek in de Klas’ op, eveneens de organisatie waarvan de vorstin erevoorzitter is.

Foto: Photo News

Eindigen doen we in eigen land met een mooie foto van de leden van de koninklijke familie. Daarop staan onder meer prins Gabriel, prinses Eleonore, koning Filip, koningin Mathilde, kroonprinses Elisabeth en prins Emmanuel op een rij. Ook prins Laurent, die eerst niet ging komen, staat erop. Het vorstenpaar en hun kinderen poseerden tijdens het jaarlijkse kerstconcert in het Brusselse paleis. Vooral de outfit van prinses Elisabeth viel op: haar dieprode, fluwelen broekpak van Dries Van Noten past helemaal bij de tijd van het jaar. De royals bedankten alle mensen die er in 2019 voor zorgden dat al hun activiteiten vlot verliepen.

Foto: Photo News