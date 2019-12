Sporen van nieuwe wolf gevonden in Oudsbergen: “Welkom Noël(la)”

Oudsbergen -

In de gemeente Oudsbergen zijn pootafdrukken van een nieuwe wolf gevonden. Het staat vast dat het niet gaat om sporen van August, de enige wolf die met zekerheid in Limburg zit. “Dit nieuws komt niet onverwacht”, zegt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). “Alleen is het momenteel nog onduidelijk of het om een doortrekker gaat of om een wolf die blijft.”