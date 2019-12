Net als op tv: ‘Say Yes to the Dress’ voor communicantjes

Hasselt -

De tijd waarin communicantjes allemaal in dezelfde traditionele kledij gehesen werden, is al even voorbij. Ouders gaan maanden op voorhand al op zoek naar een Instagramwaardige outfit voor zoon- of dochterlief. En daar kunnen ze tegenwoordig ook de professionele hulp voor inschakelen. ZEB organiseert namelijk een pasevenement in ware ‘Say Yes to the Dress’-stijl, inclusief onthullingsmoment.