Brecht Decaestecker (40) wordt vanaf begin volgend jaar de nieuwe hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws. Dat meldt mediagroep DPG Media. Decaestecker volgt Frank Depoorter op, die het bedrijf in onderling overleg verliet.

Decaestecker komt over van de openbare omroep VRT, waar hij sinds 2016 hoofdredacteur digitaal voor VRT NWS was. Daarvoor was hij al tien jaar bij DPG Media aan de slag. Zijn hoofdopdracht wordt het betalende ...