Bilzen - In Rosmeer heeft een bestuurster een boete van 116 euro voor het rijden op een ruilverkavelingsweg gekregen. Een bestuurder die werd betrapt op het gebruik van een smartphone tijdens het rijden moet evenveel betalen. De zwaarste boete - 350 euro - was voor een vrachtwagenbestuurder die op de Tabaart aan de kant werd gezet omdat zijn voorruit was gebarsten. In Martenslinde en in het centrum van Bilzen werden woensdag 7 bestuurders beboet omdat ze fout stonden geparkeerd.