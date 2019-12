Kim Kardashian gebruikte Photoshop voor kerstkaartje

Dit jaar koos Kim Kardashian voor een kerstkaartje met haar gezin, in plaats van met al haar (half)zussen en moeder. Maar in The Ellen Show verklapt ze dat haar huidige kaart bijna zonder North, haar oudste dochter, was geweest.

Kim Kardahsian trommelde haar gezinnetje op om op trappen te poseren voor de kerstkaart, waar de ster jaarlijks graag mee uitpakt. North, de oudste dochter van Kim en haar man Kanye West, had die dag niet veel zin om te poseren. “Ze had een kuur en weigerde. Ze was aan het huilen omdat ze een specifieke haarstijl wilde”, zegt de 39-jarige mama. “Dan doen we de kerstkaart zonder jou”, zei ze aan haar dochter.

De dag erna, voelde North de kerstsfeer wel helemaal. “We hadden geluk dat de fotograaf nog in de stad was. Ik belde haar op en ze is opnieuw gekomen”, vertelt de beroemde mama. Wat volgde was een fotoshoot met de focus op North. “Ik zei aan de fotografe dat ze mij er moest uitknippen, want ik had geen make-up op, en haar er gewoon bij moest fotoshoppen. En zie, het resultaat lijkt op een echte kerstkaart.”

Op de bewuste foto zit zoontje Saint op de voorgrond. Kim heeft de kleine Psalm in haar armen en Chicago zit op Kanye’s schoot. North, die er fysiek niet bij was tijdens die shoot, kreeg dankzij digitale hulpmiddelen een plekje naast haar mama.