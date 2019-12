Test Aankoop over bedrog van Luminus-verkopers: “Ga nooit in op hun voorstel”

Consumentenorganisatie Test Aankoop filmde energieverkopers van Luminus met een verborgen camera in een filiaal van Mediamarkt. Daaruit blijkt dat ze vaak bedenkelijke en soms schandalige verkoopmethoden gebruiken om consumenten te overhalen. “Verkopers schuwen het geven van foute informatie en het ronduit liegen tegen mensen niet”, zegt Test Aankoop-woordvoerder Simon November.

“Bent u geïnteresseerd in een kortingsbon van 100 euro in Mediamarkt?” Dat is volgens Test Aankoop de manier waarop verkopers van Luminus bezoekers van de elektronicawinkel aanklampen. Vervolgens gebruiken ...