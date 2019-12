Heinrich Haussler start in wereldbekermanche veldrijden Heusden-Zolder

Heinrich Haussler (35) zal volgende week donderdag deelnemen aan de wereldbekermanche veldrijden in Heusden-Zolder. Dat raakte bekend in de marge van de teamstage van Bahrein-McClaren in Kroatië. “Ik reed al twee crossen de voorbije winter”, zegt de Australiër. “Ik doe gewoon mee om me te amuseren en verwacht geen resultaat.”

De 35-jarige Haussler is de wegkapitein bij Bahrein-McClaren. In België leerden de wielerfans hem kennen met een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen na Stijn Devolder in 2009. In datzelfde jaar werd ...