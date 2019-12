Ridouan Taghi is woensdag door de autoriteiten in Dubai het land uitgezet en afgelopen nacht overgebracht naar Nederland. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Hij is naar een penitentiaire instelling gebracht.

Taghi werd maandag in Dubai aangehouden. Hij was de meest gezochte crimineel van Nederland en wist lang uit handen van de politie te blijven. De hoofdverdachte in het Marengo-proces is om veiligheidsredenen ...