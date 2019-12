Gevangenisstraffen van 5 jaar voor drie IS-weduwen

De Brusselse correctionele rechtbank heeft donderdag drie IS-weduwen veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf jaar. Het gaat om Hafsa Machbouâa (27), een Antwerpse die in 2013 naar Syrië was vertrokken, Ilhame Hajji, een 30-jarige vrouw die in het voorjaar van 2013 naar Syrië was vertrokken, en de 26-jarige Nora Marzkioui, de weduwe van Sharia4Belgium-kopstuk Nabil Kasmi.