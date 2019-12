84-jarige vrouw redt zichzelf op het nippertje voor crash met aanstormende trein

Hasselt -

Het was een 84-jarige vrouw die zich woensdagavond op het nippertje wist te redden voor haar auto in Kuringen door een trein werd gegrepen. Marie V. uit Kuringen Heide kwam rond 17.30 uur met haar auto vast te zitten op de sporen in Kuringen op een moment dat er net een trein aankwam. Omdat ze niet meer voor- of achteruit kon, stapte ze uit de auto. Net op tijd voor een aankomende trein haar wagen ramde. De kranige tachtiger kwam er met de schrik vanaf.