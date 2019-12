De Moeren worden scherprechter in Driedaagse Brugge-De Panne

Het parcours van de Driedaagse Brugge-De Panne, een opeenvolging van twee ééndagskoersen op 25 en 26 maart, wordt in 2020 zowel bij de mannen als de vrouwen gewijzigd. De mannen gaan volgend jaar vier keer de passage aan de poldervlakte De Moeren afwerken.

In de aanloop naar de aankomstsite in De Panne valt de beklimming van onder andere de Kemmelberg weg. De organisatoren opteren voor een volledig vlak parcours in 2020. Ook de vrouwen krijgen een nieuwe omloop onder de wielen geschoven.

“Vier keer gaan we De Moeren aandoen op woensdag 25 maart. Een eerste keer in aanloop naar de drie plaatselijke ronden en dan nog driemaal in de 44 kilometer lange toertjes op en rond de aankomstsite in De Panne. De Moeren worden dus sowieso de scherprechter van onze wedstrijd”, stelt Johan Van Hecke van het organiserende comité. “Vanuit Brugge, sinds 2018 de startplaats van onze beide wedstrijden, trekken we met de mannen via Gistel, Middelkerke, Diksmuide en Veurne zo naar De Moeren. De beklimmingen van onder andere de Monteberg, Kemmelberg en Rodeberg vallen dus weg.”

“Na De Moeren passeren we een eerste keer, na zowat 68 kilometer koers, aan de finish op de Zeelaan in De Panne. En dan beginnen we aan de drie plaatselijke ronden. Het inlassen van extra doortochten langs De Moeren moet voor nog meer spektakel en spankracht zorgen. Het zal op 25 maart een gevecht worden tegen de wind en dat zal daags nadien ook het geval zijn, wanneer onze dameskoers verreden wordt. Ook de vrouwen gaan nu tweemaal de wind moeten trotseren ter hoogte van De Moeren, daar waar zij vroeger die poldervlakte niet aandeden. We werken reeds volop aan de samenstelling van ons deelnemersveld.”

In 2019 ging de zege in de Driedaagse Brugge-De Panne bij de mannen naar de Nederlander Dylan Groenewegen, die het haalde na een massasprint van de Colombiaan Fernando Gaviria en de Italiaan Elia Viviani. Beste Belg was toen Jonas Van Genechten met een zevende plaats.

Bij de vrouwen ging de zege ook al naar Nederland. Kirsten Wild haalde het, eveneens na een massasprint, van haar landgenote Lorena Wiebes. Lotte Kopecky werd derde.