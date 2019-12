Rode Duivels sluiten 2019 officieel af als “Team van het Jaar”

De Rode Duivels behouden op de donderdag gepubliceerde nieuwe ranking van de Wereldvoetbalbond (FIFA) hun eerste stek. Het is al de twaalfde maal op rij dat België de lijst aanvoert. De troepen van bondscoach Roberto Martinez kronen zich bovendien voor de derde keer tot FIFA-Team van het Jaar.

Sinds de publicatie van de vorige ranking, op 28 november, stonden er geen noemenswaardige interlands op de agenda. Bovenaan de stand zijn dan ook geen wijzigingen. Wereldkampioen Frankrijk en Brazilië vervolledigen de top drie. Engeland en Uruguay volgen in hun spoor, voor Kroatië en Portugal. Spanje, Argentinië en Colombia maken in die volgorde de top 10 vol. Qatar, organisator van het WK in 2022, maakte dit jaar de grootste sprong: 38 plaatsen. Het staat daarmee nu op de 55e plaats.

De volgende grote opdracht voor de Belgen is het EK volgende zomer. Eden Hazard en co. kijken in poule B achtereenvolgens Rusland (FIFA 38), Denemarken (FIFA 16) en Finland (FIFA 58) in de ogen.

De Rode Duivels kronen zich met de eerste plaats op de laatste ranking van 2019 tot Team van het Jaar. Het land dat op het einde van elk kalenderjaar de eerste plaats inneemt, krijgt die erkenning. Die eer valt België nu al de derde keer te beurt, na 2015 en 2018. De Duivels doen daarmee even goed als Duitsland, en beter dan Argentinië (2 keer) en Frankrijk (1 keer). Alleen Brazilië (12 keer) en Spanje (6 keer) stonden aan het eind van een jaar vaker op kop.

België voert de stand aan sinds september 2018 en bekleedde de eerste plaats al van november 2015 tot en met maart 2016.

De volgende FIFA-ranking wordt op 20 februari 2020 bekendgemaakt.

De FIFA-ranking op donderdag 19 december (tussen haakjes de ranking op 28 november):

1. (1) BELGIË 1765 ptn

2. (2) Frankrijk 1733

3. (3) Brazilië 1712

4. (4) Engeland 1661

5. (5) Uruguay 1645

6. (6) Kroatië 1642

7. (7) Portugal 1639

8. (8) Spanje 1636

9. (9) Argentinië 1623

10.(10) Colombia 1622

11.(11) Mexico 1621

12.(12) Zwitserland 1608

13.(13) Italië 1607

14.(14) Nederland 1604

15.(15) Duitsland 1602

16.(16) Denemarken 1598

17.(17) Chili 1579

17.(17) Zweden 1579

19.(19) Polen 1559

20.(20) Senegal 1555

...

38.(38) Rusland 1470

58.(58) Finland 1386