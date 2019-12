Romelu Lukaku (26) geeft niet vaak een inkijk in zijn privéleven, maar nu deelt hij steeds meer over zijn zoontje Romeo. De Rode Duivel vierde gisteren de eerste verjaardag van zijn zoon.

De spits van Inter had een gepersonaliseerd truitje in geschenkverpakking voor Romeo voorzien. “Zo is hij zeker klaar voor de volgende thuismatch van Inter”, schrijft hij op Instagram.