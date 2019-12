De chemiegroep Tessenderlo neemt in Frankrijk de met sluiting bedreigde fabriek Rehau Tube over.

De vestiging van de Duitse groep Rehau in La Chapelle-Saint-Ursin, nabij Bourges, is gespecialiseerd in de productie van buizen en fittingen voor riolerings-, grond-, afval- en stormwatermanagement en ...