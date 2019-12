Aantal mannelijke rokers stagneert voor het eerst

Voor het eerst neemt het aantal mannelijke tabakgebruikers in de wereld niet langer toe en zal dat aantal zelfs dalen, een tendens die al langer doorzet bij de vrouwen. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De mannen vertegenwoordigen de grote meerderheid (82 procent) van 1,337 miljard tabakgebruikers wereldwijd.

Tegenover 2000 is het totale aantal tabakgebruikers wereldwijd gedaald met ongeveer 60 miljoen, naar 1,337 miljard in 2018, zo blijkt uit het derde wereldwijde rapport van de WHO daarover. Dat komt voornamelijk ...