PVDA: “Vervuilende multinationals krijgen miljoenen subsidies uit Vlaams klimaatfonds”

Vijf multinationals die samen goed zouden zijn voor twintig procent van de totale uitstoot aan broeikasgassen in ons land krijgen miljoenen subsidies uit het Vlaams klimaatfonds. Dat leidt de uiterst linkse oppositiepartij PVDA af uit tabellen van het Europees emissiehandelssysteem ETS en uit cijfers van het klimaatfonds.

Volgens PVDA kregen Engie-Electrabel, Total, ArcelorMittal, BASF en ExxonMobil in 2018 zowat 10 miljoen euro aan Vlaamse subsidies “ter compensatie van de energiefactuur die in België hoger ligt dan in ...