Pianiste vertelt over affaire met Marco Borsato

Het nieuws dat de Nederlandse zanger Marco Borsato (52) enkele jaren geleden een affaire had met pianiste Iris Hond (32) sloeg bij onze noorderburen in als een bom. “Het duurde maar heel even”, zegt Hond nu in een interview met weekblad Privé.

“Marco en ik waren aanvankelijk gewoon vrienden”, zet de pianiste. “We konden goed met elkaar praten en dat in een periode waarin het even niet zo goed ging in ons leven. Het contact is toen verder gegaan dan we vooral hadden gedacht. Het had niet moeten gebeuren maar we kunnen het niet meer terugdraaien.” Ook benadrukt de Nederlandse dat ‘het contact’ tussen Marco en haar van korte duur was.

Van een relatie was dus helemaal geen sprake. “Leontine, de vrouw van Marco, was al vrij snel op de hoogte. Ze hebben het besproken, daar was ik uiteraard niet bij.”

Na het slippertje zagen Hond en Borsato elkaar een tijdje niet meer. “Toch hebben we elkaar nooit ontlopen. We konden elkaar altijd in de ogen blijven aankijken.”