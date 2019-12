Mag Max Verstappen beginnen dromen van de F1-titel?

Volgens Dr. Helmut Marko verloopt de voorbereiding van het F1-seizoen 2020 erg vlot en liggen ze zelfs twee weken voor op schema. Mag Max Verstappen beginnen dromen van een strijd om de F1-titel?

De voorbije seizoenen was Red Bull tijdens het begin van het seizoen steeds op achtervolgen aangewezen. Naarmate het seizoen vorderde werd het Red Bull F1 team steeds competitiever en werden er successen geboekt.

Indien Red Bull volgend jaar effectief met Max Verstappen voor de titel wil strijden dan zal het er van bij de eerste race in Australië meteen moeten staan, dat beseft ook Red Bull-adviseur Helmut Marko.

"We hebben er lessen uit getrokken en volgend jaar zullen we geen excuses hebben," zei Helmut Marko op 'Servus TV' dat eigendom is van Red Bull.

Volgens Marko verloopt de voorbereiding van het F1-seizoen 2020 uitermate goed en is het nu aan Red Bull om het laatste ontbrekende puzzelstukje te voorzien zodat Red Bull en Max Verstappen in 2020 voor de titel kunnen strijden.

"Onze Honda-power is top, ook Max is top en nu moeten wij een goed chassis voorzien. Momenteel liggen we twee weken voor op schema. Het gaat beter dan ooit tevoren."

Max Verstappen, die naast Dr. Helmut Marko stond, bevestigde vervolgens het goed gevoel dat er bij zowel hemzelf als het team heerst.

"Ik ben erg positief," aldus Verstappen. "Ik voel me goed binnen Red Bull en alles gaat zeer goed, dat is uiteindelijk het belangrijkste."

"We willen allemaal samen winnen. Ik ben ontspannen en voel me goed in het team. Ik wil samen met Red Bull winnen," bevestigde de Nederlander zijn vertrouwen in het team van Red Bull.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: