Historisch: Donald Trump officieel ‘impeached’ na “illegale poging tot staatsgreep”

De president van de Verenigde Staten is voor de derde keer in de geschiedenis officieel “impeached”. Na maanden debatteren werd Donald Trump afgelopen nacht formeel beschuldigd van machtsmisbruik en het tegenwerken van het Congres. Maar dat betekent niet het einde voor de president. Integendeel. De Republikeinen staan pal achter hem en in de peilingen staat hij zelfs op winst.