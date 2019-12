Geen stunt in de Champions League voor Telenet Giants Antwerp. De Sinjoren incasseerden in de Turkse heksenketel van Bandirma en in de laatste Europese partij van 2019 en na een thriller een nipte nederlaag.

Meteen 2 op 9 en de Giants blijven op de zevende plaats in poule B postvatten. Top 4 en kwalificatie is niet meer aan de orde. In de resterende vijf wedstrijden in het kampioenenbal hebben de Giants een ...