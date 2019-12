Leuven plant dit voorjaar nog 1.700 bomen aan

De groendienst van de stad Leuven gaat dit voorjaar nog 1.700 bomen aanplanten, verspreid over diverse locaties in de stad. Er worden ook twee minibossen aangeplant. Het gaat voor een klein deel echter ook om vervanging van de bomen die moeten gekapt worden, omdat ze aangetast zijn door de letterzetter, een schorskever die vooral verzwakte fijnsparren dodelijk treft.

“De ambities van het stadsbestuur voor de aanplant van nieuw groen in de stad zijn groot, want in de meerjarenplanning is hiervoor 500.000 euro per jaar voorzien, wat een verdubbeling van het actuele ...