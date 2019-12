Limburg Staat Stil: Grote Ring Hasselt

Hasselt -

Het Agentschap Wegen en Verkeer rolt een verkeersmanagementsysteem uit op de Grote Ring in Hasselt. Het verkeer wordt op maat en op een slimme manier omgeleid. Het systeem is een antwoord op het dagelijks verkeersinfarct op de Hasseltse ring. Een derde ring rond Hasselt is in ieder geval geen oplossing, zo zeggen file-experts. Intussen wijzen zowel de Hasseltse burgemeester Steven Vandeput als Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters met de vinger naar De Lijn die het busverkeer in Hasselt beter moet organiseren. Kritiek die kan tellen. De Lijn wil niet reageren.