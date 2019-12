Handbalclub Sint-Truiden is een club met een G-hart

Sint-Truiden -

Handbalclub Sint-Truiden heeft al een lange traditie. De club maakte een start in 1977 uit de sportgroep van jeugdclub Juventus Melveren. In datzelfde jaar werd met een damesploeg gestart. Het jaar nadien startte ook de heren seniorenploeg. In de afgelopen 40 jaar wist de club talrijke titels, kampioenschappen en landstitels te vergaren. Een hoogte punt was het seizoen 2010 toen de dames de beker van België.