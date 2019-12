Een onbekende persoon is er vorige week in geslaagd een beveiligingscamera van een Amerikaans gezin te hacken. In het midden van de nacht begon hij plots te praten en te schelden tegen de slapende schoonmoeder van Ed Slaughter. Hij liet de vrouw niet met rust, achtervolgde haar door de woning door telkens van camera te veranderen. “We voelen ons aangerand”, klinkt het. “We zijn niet meer op ons gemak in ons eigen huis.”