Leerlingen De Magneet op bezoek bij FM Goud

Peer - Op donderdag 12 december ontving radiobaas Michel Vanderfeestenvan FM Goud twee klasjes van het tweede studiejaar van basisschool De Magneet in Peer.

"We krijgen quasi wekelijks klasgroepen over de vloer. Deze kinderen van het tweede studiejaar leren momenteel over beroepen en 'radiobaas' is nu eenmaal geen alledaags beroep. Leerlingenj die dat wilden, mochten - na mijn beknopte uitleg - iets door de microfoon inspreken. Het resultaat kan je nu al beluisteren op www.soundcloud.com/fmgoud en wordt zondag ook uitgezonden tussen 10 en 12 in het programma 'Be my guest' op FM Goud."

Op de foto zie je klas 2b, de klas van juffrouw Fabienne.