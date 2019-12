“Seizoen drie komt er gewoon.” Met die post op Facebook bevestigt de Nederlandse mediafiguur Martien Meiland (59) een nieuwe reeks van het hyperpopulaire Chateau Meiland , een programma dat bij ons is te volgen op Vijf.

In de vorige seizoenen was te zien hoe de boomlange Hollander met het slappe handje samen met zijn familie een vervallen kasteel kocht in Frankrijk en dat onder de naam Marillaux opkalefaterde ...