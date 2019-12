Belg viert feestdagen steeds vaker alcoholvrij

Om middernacht een fles bubbels opentrekken om het nieuwe jaar goed in te zetten, hoort er voor velen bij. Toch vinden steeds meer Belgen dat drinken en rijden niet samengaan en kiezen ze liever voor alcoholvrije alternatieven. “We denken tijdens deze periode meer na over hoe we op een veilige manier thuis kunnen geraken”, zegt Stef Willems van VIAS.