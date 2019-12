De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn zet de ambitie door om de komende jaren nog ruim 30 winkels te openen in ons land. Dat heeft Raf Van den Heuvel, general manager van Albert Heijn België, woensdag gezegd op de opening van een nieuwe vestiging in het Wijnegem Shopping Center.

LEES OOK. Grote toeloop voor opening Albert Heijn in Shopping 1

Het nieuwe Albert Heijn-filiaal in Wijnegem is het 49ste in België. In 2019 kwamen er 7 winkels bij.

Volgens Raf Van den Heuvel, sinds enkele ...