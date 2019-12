Zowel in Hasselt als Tongeren moesten woensdag afwezige bijzitters voor de correctionele rechtbank verschijnen. Zeventig van hen kregen een boete opgelegd van minstens 400 euro, twintig bijzitters werden vrijgesproken.

Voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op 26 mei kregen zo’n 5.300 Limburgers een oproepingsbrief in de bus om als bijzitter in een kiesbureau te zetelen. In totaal kwamen maar liefst 271 ...