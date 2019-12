Bilzen -

De stad Bilzen heeft bij de onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling tegen onbekenden ingediend in het kader van de brandstichting in het toekomstige asielcentrum in Grote-Spouwen. Hiermee brengt de stad zelf een gerechtelijk onderzoek op gang terwijl er al een opsporingsonderzoek loopt.