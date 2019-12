Een 25-jarige man uit Diepenbeek moet een werkstraf van 120 uren uitvoeren voor zes inbraken bij vzw’s in Diepenbeek, Hasselt en Kortessem. In totaal kon de man met 3.250 euro aan de haal gaan.

De feiten vonden plaats in januari en oktober 2017, en januari en april 2018. In totaal werden er zes inbraken gepleegd in vzw’s in Kortessem, Hasselt en Diepenbeek. Zo werd er onder andere ingebroken ...