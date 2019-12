Van wedgesneaker tot Meghan Markle: dit waren dé modetrends van het voorbije decennium

Trends komen en trends gaan, maar met 2020 in het verschiet is het ook leuk om eens achterom te kijken. Modezoekmachine Lyst goot daarom de cijfers van de voorbije tien jaar bij elkaar en vond zo dé schoen, tas, must have piece en influencer die telkens elk jaar domineerde.

Lyst werd in 2010 opgericht en kan dus aan de vooravond van 2020 grasduinen in de cijfers van de voorbije tien jaar. Alleen al in 2019 begonnen meer dan 70 miljoen shoppers uit 120 landen hun zoektocht naar een bepaald item via die zoekmachine. Nu we een nieuw decennium tegemoet gaan, maakte het een overzicht van de belangrijkste trends van de afgelopen tien jaar op.

“Hoewel het nog te vroeg is om de mode-impact van het afgelopen decennium echt te begrijpen, zijn een aantal belangrijke feiten al duidelijk geworden”, klinkt het. “In de afgelopen tien jaar is ons shoppen groener geworden en onze kleding meer politiek bewust. Onze rokken werden langer en onze tassen kleiner. Streetwear en athleisure stonden niet langer aan de zijlijn van de mode-industrie, maar werden het middelpunt. Sweatshirts raakten in de mode, sneakers werden extravaganter en leggings werden (heel erg) duur.”

In elk geval sprong een aantal specifieke stukken er uit. Denk maar aan de wedgesneakers van Isabel Marant of de ‘ugly shoes’ van Balenciaga, de truien van Kenzo en de riemen van Gucci. Ook wat stijliconen betreft, werd voor elk jaar een iemand naar voren geschoven. In chronologische volgorde gaat het om Alexa Chung, Rihanna, Olivia Palermo, Cara Delevingne, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Beyoncé, Bella Hadid, Kylie Jenner en Meghan Markle.