Sociaal milieubeleid van Greenpeace brengt veel studenten op de been

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op dinsdag 10 december gingen de deuren van de Oude Gevangenis open voor een gespreksavond met Valerie Del Re, directeur van Greenpeace België. Op uitnodiging van de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang kwam ze spreken over een milieubeleid met sociale accenten. De aula liep vol met 70 geïnteresseerden, waaronder opvallend veel studenten Social Work van de PXL.

De spreekster gaf een inleiding over de geschiedenis van Greenpeace. Die kende een aanvang in 1971, naar aanleiding van Amerikaanse kernproeven voor de kust van Alaska. Canadese activisten gingen in het verzet met een actieboot. Dit kende zo veel steun en persaandacht dat de Verenigde Staten nog datzelfde jaar stopten met hun proeven. Deze vorm van burgeractivisme werd het handelsmerk van Greenpeace: een fysieke vorm van verzet die milieuproblemen onder de aandacht brengt en zo leidt tot een mindshift bij burger en beleid. Vanuit een positieve houding dat verandering mogelijk is.

Vandaag staat de klimaatverandering centraal. De armere mensen kunnen zich minder dan de rijken beschermen tegen de gevolgen van de opwarming. We moeten vermijden dat ze ook nog eens getroffen worden door milieubeleidsmaatregelen. Iedereen moet meekunnen in het verhaal van respect voor de planeet, en dus is de klimaatstrijd ook een sociale strijd. Voortdurende armoedetoetsen moeten dit proces bewaken.

Wie actief wil worden bij Greenpeace Limburg, kan contact opnemen via 0498/366 298 of wilmstevens@hotmail.com.