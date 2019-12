Virgil Abloh voorspelt het einde van de streetwear

De invloed van streetwear op de modewereld was de laatste jaren enorm, maar volgens ontwerper Virgil Abloh zijn de dagen van die trend geteld. Nochtans is het die kledingstijl die hem naar de roem katapulteerde.

In een interview met het magazine 'Dazed & Confused' kijkt Virgil Abloh terug op de afgelopen jaren en zijn blitzcarrière in de modewereld. Maar hij kijkt ook vooruit. De ontwerper die ooit aan de slag was bij Kanye West is ondertussen een grote naam geworden en vandaag eigenaar van zijn label Off-White, maar ook creatief directeur van de mannenlijn bij Louis Vuitton. Het was streetwear die hem groot maakte, maar daar begint hij nu stilaan afstand van te nemen.

Als hem wordt gevraagd hoe hij denkt dat streetwear in de jaren 2020 zal evolueren, komt hij dan ook met een verrassend antwoord. “Ik denk dat streetwear zal uitsterven. Die tijd lijkt te zijn gekomen. Hoeveel T-shirts, hoodies en sneakers kan een mens ook hebben?”, klinkt het.

Vintage

Volgens hem zal vintage de komende jaren een meer belangrijke plaats beginnen in te nemen. “Dankzij vintage kleding kun je beter je eigen kennis en je persoonlijke stijl uitdrukken. Er zijn zoveel leuke kleren die je in tweedehandswinkels kunt vinden, het is enkel een kwestie van ze ook te dragen. Ik denk dat de mode zich uiteindelijk zal afkeren van steeds maar nieuwe spullen en al eens vaker in de archieven zal duiken.”