Joe Biden “in goede gezondheid” en fit om president te worden, zegt zijn arts

Oud-vicepresident Joe Biden (77), die als presidentskandidaat voor de Democraten een gooi doet naar het Witte Huis, verkeert “in goede gezondheid” en is voldoende fit om het ambt van president van de Verenigde Staten te vervullen. Dat heeft zijn arts dinsdag gezegd, waarmee hij eventuele twijfels over de gezondheidstoestand van de zeventiger wil ontkrachten.

Biden is “een gezonde en krachtige 77-jarige man die geschikt is om de taken van het presidentschap op zich te nemen”, verzekert Kevin O’Connor in een medisch rapport. Hij voegt eraan toe dat de politicus ...