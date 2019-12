Slachtoffer Bende van Nijvel overweegt klacht tegen comedian Xander De Rycke

David Van de Steen, die als kind zijn ouders en zusje verloor bij de aanslag van de Bende van Nijvel op de Delhaize van Aalst in 1985, overweegt een klacht in te dienen tegen comedian Xander De Rycke.

Die had zich in zijn eindejaarsconferentie vrolijk gemaakt over de film Niet schieten en vergelijkt Van de Steen met Batman . Daarna heeft hij het over Louis Talpe, die in de film vader Van de Steen speelt. Hij zingt een persiflage op het Mega Mindy-lied: “Is het een vogel, is het een vliegtuig, neen dat is het niet. Het is Mega Toby, die men in zijn bakkes schiet”. Louis Talpe speelt de rol van Mega Toby in de Mega Mindy-reeks van Studio 100.

“Enorm kwetsend, grof en plat”, zegt Jef Vermassen, de raadsman van Van de Steen. “Temeer daar David pas onlangs te horen gekregen heeft dat zijn ouders en zijn zusje inderdaad van kortbij in het gezicht geschoten zijn bij de aanslag.” Van de Steen overweegt nu een burgerlijke procedure en zal een schadevergoeding eisen. “Het gaat er ons vooral om een signaal te geven dat aan alles grenzen zijn. Ook aan dergelijke, zielige humor”, aldus Vermassen.

Xander De Rycke wenst niet te reageren. Zijn manager, Leslie Vantomme, verontschuldigt zich. “Als die grap kwetsend overkwam, willen we ons excuseren. Maar het ging Xander over de cast van de film, niet om te spotten met het leed van de familie Van Den Steen”, zegt hij.