Een warme terugblik bij de start van De Warmste Week: veel goede doelen, nog meer euro’s

Fien Germijns, Joris Brys en de zwangere Eva De Roo beginnen er vandaag aan in Kortrijk. Zeven dagen lang, 24 uur aan een stuk maken ze radio voor meer dan 2.000 goede doelen van De Warmste Week. De vorige edities brachten samen al een dikke 46 miljoen euro in het laatje. Tijd voor een terugblik.

AANTAL ACTIES

2013: 1.825

2014: 2.040

2015: 3.345

2016: 6.195

2017: 10.576

2018: 12.495

Totaal: 36.476

AANTAL GOEDE DOELEN

2013: 732 goede doelen

2014: 870

2015: 1.045

2016: 1.311

2017: 1.642

2018: 1.986

2019: 2.088

OPBRENGST

2013: 2.501.987 euro

2014: 2.727.405

2015: 5.102.730

2016: 7.802.913

2017:10.846.566

2018: 17.286.122

Totaal: 46.267.723 euro

11 PRESENTATOREN

Eva De Roo (2015-2019)

Fien Germijns (2019)

Joris Brys (2019)

Michèle Cuvelier (2018)

Otto-Jan Ham (2018)

Linde Merckpoel (2013-2017)

Bram Willems (2016-2017)

Siska Schoeters (2013, 2015)

Sam de Bruyn (2014)

Vincent Byloo (2014)

Stijn Van de Voorde (2013)

DEELNEMERS WARMATHON IN 7 STEDEN

2015: 26.226

2016: 31.571

2017: 44.767

2018: 48.852

MEEST AANGEVRAAGDE PLATEN

2018

1. Shotgun – George Ezra

2. Leef – André Hazes Jr.

3. Spiegel – Tourist LeMC ft. Raymond van het Groenewoud

(16.393 aangevraagde platen in totaal)

2017

1. Perfect – Ed Sheeran

2. Can’t stop the feeling – Justin Timberlake

3. The sound of silence – Disturbed

(14.324 aangevraagde platen in totaal)

2016

1. Can’t stop the feeling – Justin Timberlake

2. Een ster – Stan Van Samang

3. Stand by me – Florence and the Machine

(12.558 aangevraagde platen in totaal)

3 LOCATIES

Kortrijk (2019)

Wachtebeke (2017-2018)

Boom (2013-2016)