Erik Van Looy beleeft pijnlijk moment en finalist vertelt over mysterieuze ‘Coca-Cola kakker’

Presentator Erik Van Looy heeft wat over voor zijn quiz. In ‘De slimste mens ter wereld’ durft hij al eens een tip te geven, en daar gaat hij soms ver in. Nu laat hij een appel met een doffe klap op zijn hoofd vallen, met een duidelijk doel. Daarnaast maakt Thomas Huyghe zijn rentree. Hoe dat liep? Je leest het hier in de samenvatting.